BBB22: Eliezer e Natália, após expulsão de Maria, comemoram transando

Eita que a noite no BBB22 foi quente! Os participantes Eliezer e Natália, após a expulsão de Maria, passaram a noite transando. Desse modo, sem medo de ser feliz, após uma festa com muito agarra agarra, eles protagonizaram cenas quentes embaixo do edredom.

Desse modo, após curtirem muito a festa, se pegarem bastante, eles foram tomar um longo banho. Mas não para por aí, o clima já começou a esquentar já embaixo do chuveiro. Sendo assim, logo em seguida, foram correndo para o quarto.

No entanto, parece que quem não gostou disso, foi Linn da Quebrada, do BBB22. A famosa estava dormindo na cama ao lado, e chegou até trocar de lugar, pois não aguentava mais ouvir os ruídos embaixo da coberta.

Nas redes sociais, o público reagiu com perplexidade ao momento do BBB22. Veja!

Eli e Natalia transando como se nada tivesse acontecendo e todo mundo acordado mdss, fizeram a Linn levantar e ir dormir em frente o banheiro 🗣 #Vergonhoso #BBB22 pic.twitter.com/BUgx73wXx8 — hummm… no (@Nothx101) February 17, 2022

Além disso, quando estava amanhecendo, o casal começou a conversar sobre o que estava acontecendo com eles, no BBB22. Pra quem não lembra, na última semana, Eliezer transou com Maria, após a sister insistir muito e ele estava com vergonha da família.

“Amanheceu e a gente passou a noite inteira se agarrando. Que estranho, né?”, disse a sister em um dos raros momentos em que eles não estavam atracados.