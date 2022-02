BBB22: Natália e Eli protagonizam noite quente, com direito a sexo barulhento; vídeo

Noite quente no BBB22! Após a festa desta madrugada (24/2), Natália Deodato e Eliezer do Carmo fecharam a noite com mais uma rodada de sexo – desta vez, mais intenso que da última vez. O casal agitou o edredom e as câmeras capturaram toda a movimentação e os sons feitos pelo casal.

Os colegas do quarto Lollipop reclamaram dos barulhos de Eli e Natália e, por isso, a dupla deitou no quarto Grunge e se preparou para dormir. No entanto, uma sessão de beijos e carícias tornou-se em uma noite daquelas.