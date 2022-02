Com ajuda de amante, esposa mata marido com 11 facadas enquanto ele dormia e joga corpo em vala

Mayra de Lima Luna, de 22 anos, foi presa, nesta terça-feira (15), como suspeita pelo assassinato do marido, Douglas Novaes Rocha, em Dourados, a 235 km de Campo Grande. A vítima, de 27 anos, foi morta com 11 facadas enquanto dormia nessa quarta-feira (14). O crime teve auxílio do amante da suspeita, que segue foragido.

Segundo o delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG), Erasmo Cubas, após ser presa, Mayra confessou que teria contratado um rapaz para matar o marido, porém entrou em contradição e logo contou que o comparsa seria amante dela. Durante o depoimento, a suspeita afirmou que o marido chegou bêbado em casa e que esperou ele dormir para cometer o crime. Ainda na conversa com a polícia, a suspeita disse que estava “cansada de ameaças” que sofria do marido. De acordo com o delegado, após a vítima pegar no sono, Mayara ligou para o amante e juntos desferiram diversas facadas, depois colocaram o corpo no carro de Douglas e saíram. Os suspeitos jogaram o corpo em uma vala, em uma propriedade rural de Dourados. A vítima foi encontrada por trabalhadores de uma oficina e, segundo a polícia, Douglas possuía múltiplas perfurações, em várias regiões: garganta, nuca, mão esquerda, tórax, peito, ombro esquerdo e também costas. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido premeditado pela esposa e pelo amante, que continua foragido. A suspeita informou ainda que teria cometido o crime por estar cansada da agressividade e ameaças que o marido fazia. O caso registrado como homicídio, agora é investigado como homicídio qualificado, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima.