Concurso internacional divulga melhores fotos da vida selvagem; veja

O Museu de História Natural de Londres divulga nesta quarta (9) os vencedores do prêmio Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano. Aberta para fotógrafos profissionais e amadores, a competição premia retratos singelos de momentos únicos na natureza.

As fotos também fazem parte de uma exposição organizada no museu. “Usando o poder emotivo único da fotografia para envolver e inspirar o público, a exposição lança luz sobre histórias e espécies ao redor do mundo e apoia o Museu em sua missão de criar defensores do planeta”, diz a entidade.