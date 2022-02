Corpo de Bombeiros participa de reunião estratégica para enchentes em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta segunda-feira (28), foi realizada a Reunião Estratégica e Acompanhamento das famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Coronel Carlos Batista, com o prefeito do município, Zequinha Lima, e as Defesas Civis estadual e municipal fizeram avaliação da enchente de 2022, com visita aos abrigos e participação no alinhamento e reuniões do plano de contingência.

Os alinhamentos são para estabelecer estratégias de controle e auxílio às famílias atingidas. No momento, há 320 famílias desalojadas, 50 famílias desabrigadas, 2 famílias em aluguel social, 1.488 total de pessoas removidas, 11 bairros atingidos, 14 comunidades rurais atingidas, 6 comunidades com corte de energia elétrica e 28 mil pessoas afetadas.