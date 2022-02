Deputado Fagner Calegário comemorou a convocação do Cadastro de reserva reserva da PM

Nesta quarta-feira, o Deputado Estadual Fagner Calegário comemorou a convocação do Cadastro de reserva da Polícia Militar.

Calegário, que vem lutando pela convocação destes ao longo de seu mandato, ressaltou o árduo trabalho que teve no ano de 2020 onde protocolou o projeto de lei que prorroga o prazo dos concurso públicos durante o período da pandemia. Graças a lei do Deputado, a convocação do Cadastro de Reserva tornou-se possível, já que caso a Lei não tivesse sido sancionada, os concurso públicos teriam chegado ao limite do prazo de validade.

Além de comemorar, o Deputado também destacou a importância dessa convocação para a segurança pública do Estado do Acre. “Sei que esses guerreiros trabalharão com muito amor e para honrar nosso Estado. Eles vem para somar e ajudar na segurança desse lugar que tanto amamos, para proteger cada acreano que aqui reside. Que seja um caminhada de muitas vitórias” afirmou Calegário.