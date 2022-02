Diogo Nogueira surpreende e tasca beijão de em Paolla Oliveira no meio do show

Internautas acusam Paolla Oliveira de usar retoque em foto

Uma das beldades globais, Paolla Oliveira estava passando as merecidas férias na ilha paradisíaca de Fernando de Noronha. A loira aproveitou que estava ao lado do namorado, Diogo Nogueira, para renovar o feed do Instagram.

Mas nos comentários da foto, Paolla recebeu uma enxurrada de comentários sobre um possível retoque que teria feito no clique.

“Com tantos retoques, reboques, mágica dos fotógrafos, tem que sair bem. Se não fosse tudo isso, não colocaria no Facebook para o povo ver. Viva os retoques”, comentou uma internauta.

Mesmo com esse comentário negativo, vários fãs da atriz aproveitaram para enaltecer Paolla Oliveira e as curvas que chamam a atenção dos quase 33 milhões de seguidores. “Gata bagaraiooo”, disse Alice Wegmann.

“Meu Deus que foto linda! Amiga você deixou Noronha ainda mais bela”, escreveu Fabiana Karla, que está sendo cotada pra fazer parte do novo elenco do BBB 2022. “Liguei até os dados móveis, pq me sinto na obrigação de pagar pra ver essa arte!”, disse um fã-clube de Paolla Oliveira.