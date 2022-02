“Dono das Catraias ainda não recebeu o restante do pagamento pela venda delas” diz vereador Jacamim

Para o vereador Jacamin (PP) é uma falta de respeito o que a prefeitura está fazendo com o proprietário das catrais usadas para travessia dos moradores do Segundo Distrito de Sena Madureira. “O rapaz ainda não recebeu o restante do dinheiro pela venda dessas catraias.” disse em sua fala na sessão desta terça (22).

“Fizeram o coitado tirar três notas, gastar dinheiro atoa, e mesmo assim não pagaram o restante pela compra dos transportes.” acrescentou

Na semana passada após denuncia no Portal YacoNews, o secretário de serviços urbanos e ex vereador Boa Idéia se manifestou através da assessoria do comunicação da prefeitura para informar que o prefeito já tinha autorizado o pagamento e o problema seria solucionado. O que até agora não aconteceu.