“É um sistema da metalogia grega”, diz tiktoker ao ser perguntada sobre a existência do Acre

Uma tiktoker chamada Bibi do Lacre, que tem mais de 1,5 milhão de seguidores e é conhecida na plataforma por fazer explicações um tanto inusitadas para perguntas que internautas mandam para ela, viralizou com um vídeo onde fala que o Acre não é um país, nem um estado, nem um planeta, mas um “sistema da metalogia grega”.

O vídeo em questão tem mais de um milhão de visualizações e caiu na graça dos usuários da rede social, que tentavam entender as explicações da tiktoker.

“Você tentou lançar uma pegadinha em mim, mas quem caiu na pegadinha foi você. O Acre não é nem um país, nem um planeta, e nem um estado, mas um sistema da ‘metalogia’ grega, é um país que se localiza no fundo total do Brasil. Ele não fica dentro do Brasil, mas fora do Brasil, ele dá uma volta e fecunda aqui. Por isso que ele não é nenhuma dessas alternativas que você falou”, disse, respondendo a um internauta.

Nos comentários, as pessoas riram do vídeo e comentaram, ironicamente, sobre o porquê de as escolas não ensinarem sobre isso, e sobre não conseguir parar de imaginar o Brasil ‘grávido do Acre’. “Eu aprendo mais com ela do que na escola”, escreveu um usuário da plataforma. Nas redes sociais, as pessoas pediram a contratação dela. “A Ufac tem que contratar essa mulher sem concurso, imediatamente”, falou outro internauta.

Confira o vídeo: