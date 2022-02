Em vídeo, Polícia Civil alerta usuários sobre golpe do WhatsApp

Com objetivo de coibir a ação de criminosos, a Polícia Civil vem adotando ações para orientar os cidadãos a se prevenir de diversos golpes aplicados por grupos criminosos infiltrados na internet. O WhatsApp tem sido o alvo dos criminosos e, para identificá-las e evitar a sua prática, algumas medidas de especialistas da segurança dão as seguintes orientações:

1) Mantenha ativa a “confirmação em duas etapas” da sua conta do Whatsapp. Se ainda não ativou, faça. Para ativar esse recurso no WhatsApp abra: configurações (Android) / ajustes (iOS) > conta > confirmação em duas etapas > ativar. Ao ativar esse recurso, você pode inserir o seu endereço de e-mail. Caso você esqueça o seu PIN de seis dígitos, o WhatsApp enviará um link a esse e-mail para desativar a “confirmação em duas etapas”. Isso também ajudará você a proteger sua conta e suas informações;

2) Jamais forneça para qualquer pessoa o código verificador que você recebe via SMS em seu celular.

3) Desconfie de pessoas que peçam para você fazer pagamentos ou transferências bancárias em caráter de urgência;

4) Confirme se a pessoa com quem você está conversando e está lhe fazendo o pedido é realmente quem diz ser. Ligue e faça perguntas que somente ela saberá responder, confirme a identidade dela.

Sendo o caso de vítima primária, adote as seguintes providências, em caso de clonagem do seu celular:

1) Procure imediatamente a delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência;

2) Envie um e-mail para [email protected] com o assunto “conta hackeada – desativação de minha conta”. Relate o fato, informe o seu número de telefone (código do país, seguido do DDD e seu número – ex.:+55 + código da cidade + número do celular) e junte o boletim de ocorrência. A partir daí, inicia-se a contagem do prazo para o WhatsApp recuperar a sua conta.

Veja o vídeo: