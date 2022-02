Enem 2021: resultado está disponível, diz ministério; confira a sua nota

As inscrições para o Sisu começam em 15 de fevereiro e devem ser feitas no site do programa .

Pode se inscrever no processo seletivo do primeiro semestre quem prestou o Enem 2021 e tenha tirado nota superior a zero na redação . O candidato não pode ter participado da edição como “treineiro”, como é o caso de alunos que não concluíram o ensino médio e fazem o Enem para testar o seu desempenho.

Cada oportunidade possui regras próprias e pode variar instituição. Por isso, é importante conhecer todas as condições. Confira como a nota do Enem pode ser utilizada em cada situação:

As notas do Enem 2021 podem garantir vaga em instituição de ensino superior pública ou privada brasileiras e até em faculdades fora do país.

Estudantes, no entanto, relatam dificuldades para acessar o site e, quando conseguem, o resultado não aparece . O g1 entrou em contato com o Inep, responsável pela divulgação, e aguarda um posicionamento.

O Ministério da Educação (MEC) informou que o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 está disponível desde as 19h desta quarta-feira (9) . Os candidatos podem conferir as suas notas individuais acessando a Página do Participante .

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!