Fotografia imobiliária: como caprichar e vender mais rápido

Uma imagem vale mais do que mil palavras, segundo o ditado popular. E, quando se trata de vender alguma coisa, essa é uma verdade absoluta. Afinal, vivemos em uma era puramente visual, de redes sociais inundadas de imagens e vídeos. Portanto, se você quer vender o seu produto, é preciso investir em boas fotos.

Hoje, há vários sites de venda online e marketplaces. As opções são muitas para quem quer vender um imóvel pela internet, seja uma casa, um apartamento ou um galpão. Em grande parte desses espaços virtuais, o usuário fica responsável por todo o processo, inclusive por postar as fotos do imóvel.

As fotos são item obrigatório nos sites de compra e venda. É a forma principal por meio da qual uma pessoa interessada vai avaliar o imóvel. Quem, por algum motivo, não puder realizar visitas presenciais (por exemplo, está se mudando de um estado para outro) pode utilizar o recurso das fotos para decidir ou não pela compra de um imóvel.

Mas como tirar boas fotos? Vejamos algumas dicas a seguir.

Qualidade da imagem

Não é preciso ter uma câmera profissional para tirar boas fotos, mas deve-se prezar pela qualidade da imagem. Fotos em baixa resolução atrapalham a avaliação do imóvel. Hoje, a maioria dos smartphones oferece câmeras com boa resolução, e aparelhos como o iPhone 13 são considerados top de linha no que se refere à resolução.

Iluminação natural

Para qualquer tipo de foto, a iluminação natural é a mais indicada. Abra janelas e portas, e deixe a luz do sol entrar. Aproveite as primeiras horas da manhã para fotografar. Ambientes escuros dificultam a visualização do espaço fotografado e não deixam as fotos atrativas. Caso o imóvel não tenha uma boa iluminação natural, devem ser utilizados equipamentos.

Organização e limpeza

É importante deixar a casa limpa e organizada para ser fotografada. Faça as camas, limpe os banheiros e guarde os brinquedos das crianças. Você também pode pôr a mesa de jantar ou espalhar vasos de plantas pela casa. Esses toques farão com que o espaço pareça mais acolhedor. Tente deixar o espaço o mais neutro possível, limitando a quantidade de objetos pessoais, para que o comprador possa se ver vivendo ali.

Tire várias fotos e escolha as melhores. Depois, você pode utilizar um software editor de imagens para melhorar alguns aspectos, como brilho e saturação. Pronto! Agora é só publicar na internet e esperar pelos compradores.