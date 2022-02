Globo deseja renovar com Galvão Bueno antes da Copa e comentarista faz suspense: “Não sei”

A Globo está negociando com o comentarista Galvão Bueno, para narrar a Copa do Mundo, que acontece no fim do ano. Ambos estão em uma parceria duradoura, que está firme há mais de 40 anos. Desse modo, o narrador ainda pretende renovar por mais alguns anos, querendo passar longe da aposentadoria.

Aos 71 anos, o jornalista chegou a pensar em largar a carreira. No entanto, o amor pelo que faz, lhe dá cada vez mais destaque. Além disso, até hoje, pode-se dizer que não existe um comentarista igual Galvão Bueno. O motivo? Bom, ele conseguiu se reinventar, mesmo após anos.

De acordo com o Notícias da TV, a Globo e Galvão entraram em um acordo de renovação, até o fim deste ano. Em suma, ambos querem estar preparados para a Copa do Mundo. Desse modo, aparentemente, a questão financeira não é exatamente um problema.

Com isso, mesmo com contrato com a maior emissora do país, Galvão Bueno pode continuar fazendo campanhas publicitárias. Inclusive, atualmente, o narrador é um dos maiores nomes para campanhas.

Galvão Bueno pretende continuar na Globo

Dessa maneira, de acordo com o site, Galvão Bueno e a Globo, fechariam contrato até 2024. O motivo principal, é para que o contratado seja narrador dos Jogos Olímpicos de Paris. Em entrevista ao Notícias da TV, em 2021, o apresentador afirmou que pretende continuar sim no canal.

“Não consigo me ver fora de Paris. Como eu vou? Não sei. Espero que seja pela Globo, fazendo meu trabalho, como sempre fiz. Mas não sei… Nem que eu tenha que comprar ingresso. Aí já vou comprar ingresso para tudo, vou assistir tudo e me comunicar com meus telespectadores. Só peço a Deus para ter saúde e estar vivo. Assim sendo, lá estarei. Ponto”, disse ele.