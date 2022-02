Gloria Menezes, após perda de Tarcísio Meira, radicaliza, muda visual e surge irreconhecível; veja

Nesta quarta-feira (16), a atriz Gloria Menezes fez uma aparição rara. Em resumo, a artista surgiu cuidando da beleza. Gloria, que perdeu o marido, Tarcísio Meira, para a Covid-19, apareceu sorrindo em um clique junto ao cabeleireiro Celso Kamura.

“Tietando Gloria, nossa diva!”, escreveu ele na legenda. Sendo assim, vale lembrar que a atriz vive no sítio em que morava junto ao marido, no interior do São Paulo, e não costuma aparecer muito. Gloria Menezes está fugindo dos holofotes.

Anteriormente, Gloria Menezes surgiu em uma foto junto à família, reunidos no Natal de 2021. Em suma, com um sorriso no rosto, ela aparentava estar forte e se reerguendo depois do baque que passou, após perder o companheiro.

Quem compartilhou foi Mocita Fagundes, esposa do herdeiro do casal, Tarcísio Filho. “E o sol sempre volta a brilhar. Feliz Natal”, escreveu ela na legenda da publicação.

Gloria Menezes perde o marido e tem a vida exposta

Recentemente, em agosto do ano passado, o ator e marido de Glória Menezes, Tarcísio Meira, faleceu por conta das complicações da Covid-19.

Dessa maneira, poucos dias depois a atriz veterana da Globo foi avistada bastante abatida. Todavia, a diretora Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Filho, utilizou a oportunidade para se declarar para o marido, e também falou sobre a sogra.

“O segredo do meu casamento se explica muito nessa foto. Ele é silêncio, eu sou barulho. Eu fui sozinha para o sambódromo ver a Mangueira desfilar com o tema “das Marielles, Malês”. Comprei um ingresso numa frisa e fui. Tava louca pra ver um desfile de pertinho. Ele tem pavor de carnaval. Eu amo”, iniciou.

Portanto, em outra ocasião, a nora da atriz também se declarou “Hoje o dia nasceu mais ensolarado. Glória tá de aniversário! Minha rainha, minha diva, meu amor. O olhar mais curioso e generoso que eu conheço. A conversa mais afetiva e mais engraçada. As risadas garantidas, os choros emocionados, os abraços prolongados. É sempre assim nossos encontros! Cheios de intensidade e amor. Glória é puro amor! Parabéns, querida! Te amo profundamente!”.