Governo inicia reforma de escolas em todo o estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realiza um conjunto de investimentos, na ordem de R$ 11 milhões, para garantir a reforma, readequação e revitalização de 44 escolas para o início do ano letivo de 2022. Os trabalhos acontecem em diversos municípios acreanos.

Somente no ano passado a SEE realizou a reforma e revitalização de mais de 100 escolas em todos os municípios acreanos, entre as quais a Neutel Maia, a Tancredo Neves, a Salgado Filho e a Armando Nogueira, em Rio Branco. Com essas reformas, a SEE garantirá o retorno das aulas 100% presenciais no ano letivo de 2022, que se inicia em abril.

De acordo com a secretária de Educação, Socorro Neri, o ano começou com um intenso trabalho de manutenção dos prédios escolares em 14 municípios acreanos. “Em 2021 fizemos reformas em escolas de todo o estado e, conforme orientação do governador Gladson Cameli, seguimos com o olhar atento, para que cada vez mais a educação do Acre tenha melhores condições de funcionamento”, afirmou.

O chefe do Departamento de Manutenção da SEE, professor Tião Flores, explicou que a equipe de engenheiros e arquitetos realizou um diagnóstico in loco nas escolas e detectou a necessidade de uma intervenção do poder público nesses espaços escolares.

“Sem dúvida nenhuma estamos fortalecendo a economia do estado e a determinação da secretaria é que a gente dê continuidade a esse trabalho em todo o Estado do Acre. Acreditamos que num curto espaço de tempo, antes do início das aulas, estaremos com grande parte dessas escolas já revitalizadas e prontas para serem entregues à comunidade”, destacou.

A partir desse trabalho de reforma e revitalização, as escolas estarão preparadas para atender novamente com o ensino presencial. “Estamos trabalhando para que as escolas estejam prontas para receber alunos já no início do ano letivo, encontrando um ambiente adequado, e onde os professores possam exercer bem as suas funções”, disse.

Veja a lista de escolas que serão revitalizadas:

Kairala José Kairala – Brasileia;

Odilon Pratagi – Brasileia;

Brasil-Bolívia – Epitaciolândia;

Nanzio Magalhães – Feijó;

Francisco Nunes Leitão – Feijó;

Jairo de Figueiredo Melo – Jordão;

Manoel Rodrigues de Farias – Jordão;

Nazira Anute – Manoel Urbano;

Argentina Pereira Feitosa – Capixaba;

José Francisco Silva – Plácido de Castro;

João Ricardo de Freitas – Plácido de Castro;

José Plácido de Castro – Porto Acre;

Santa Maria II – Rio Branco;

Pimentel Gomes – Rio Branco;

Edilson Façanha – Rio Branco;

Elias Mansour – Rio Branco;

Manoel Fontenelle de Castro – Brasileia;

Anita Garibaldi – Rio Branco;

Roberto Sanches Mubarac – Rio Branco;

Duque de Caxias – Rio Branco;

Chalub Leite – Rio Branco;

Instituto Santa Juliana – Sena Madureira;

Lêoncio de Carvalho – Rio Branco;

Djalma Teles Galdinho – Rio Branco;

Clarisse Fecury – Rio Branco;

Cristina Maia – Rio Branco;

Pedro Martinello – Rio Branco;

Padre Paolino Baldassari – Santa Rosa;

Adalci Simões – Senador Guiomard;

Francisco Braga de Souza – Rodrigues Alves;

Mário de Oliveira – Rio Branco;

Paulo Freire – Rio Branco;

Lindaura Martins Leitão – Rio Branco;

João Paulo II – Rio Branco;

Reinaldo Pereira – Rio Branco;

Carlos Vasconcelos – Rio Branco;

Samuel Barreira – Rio Branco;

Zuleide Pereira – Rio Branco;

Madre Hildebranda da Prá – Rio Branco;

Raimundo Borges da Costa – Rio Branco;

Assis Vasconcelos – Sena Madureira;

Santo Izidoro – Senador Guiomard;

Plácido de Castro – Tarauacá;

15 de Junho – Senador Guiomard.