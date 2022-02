Graciele Lacerda, após traição, revela se tem medo de ser trocada por Zezé: “Deus sabe”

Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, entrou na vida do cantor quando ele ainda era casado com Zilu Godói. Por isso, a famosa costuma sofrer com a perseguição das pessoas que a chama de interesseira. Além disso, tem que chame a capixaba de amante. A própria mãe de Wanessa atribuiu esse nome a modelo.

Apesar de todos os comentários, Graciele Lacerda tenta se manter firme no relacionamento. Nesta semana, por exemplo, ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Uma seguidora, aliás, deu aquela alfinetada na mulher a respeito de seu noivado com Zezé Di Camargo.

“Grá, sua linda, você não tem medo de ser trocada por outra? Adoro você!”, escreveu uma seguidora. A resposta da famosa, no entanto, surpreendeu muitas pessoas. Isso porque Graciele Lacerda acabou sendo bastante madura na situação. Ela aproveitou para filosofar.

“Todos nós corremos esse risco. Se eu for trocada, é porque ele não me ama mais, e [aí] não adianta ter ele comigo porque [só] eu quero, né? Posso sofrer, chorar, mas nesse caso é melhor deixar a pessoa ser feliz e buscar ser feliz também. Tudo passa!”, disparou Graciele.

PÚBLICO NÃO PERDOA GRACIELE LACERDA E ELA SURPREENDE COM RESPOSTA NA LATA

Outro seguidor também acabou indo na mesma linha de pensamento. Novamente, Graciele não se intimidou e surpreendeu com a resposta na lata. “Você não tem medo de colher o que plantou?”, disse a pessoa. “Nem um pouco. Porque o que plantei Deus sabe, eu sei, as pessoas que me conhecem também. Então, bora ser feliz!”, respondeu a noiva de Zezé Di Camargo.