Grazi Massafera abre o coração e dispara: “Fui em busca do príncipe encantado e só me ferrei”

Grazi Massafera abriu o coração e fez uma revelação a respeito de sua vida amorosa. Em entrevista à Angélica no canal do Mina Bem-Estar, no YouTube, a atriz contou que chegou a pensar que encontraria um príncipe encantado para viver um romance:

“Quando eu vim do Big Brother, veio esse título junto e eu surfei nele, numa época que era maneiro eu acreditar também naquilo. Fui em busca do príncipe encantado, só se (sic) ferrei. Não existe, mas a gente é humana, encontra parcerias”.

A famosa, que foi casada com Cauã Reymond, namorou Caio Castro e hoje está com o cineasta Alexandre Machafer, ainda completou: “Quando tive uma menina, nada (é) mais forte que ter uma menina, neste momento em que estou me descobrindo. Agora comecei a estudar sobre estrutura de feminismo, do racismo no nosso país. Isso veio para ajudar na educação dela e com isso me reeduco (também)“.

“Desde que ela nasceu comecei a ressignificar valores do feminismo de quanto o machismo me influenciou…. Fui sempre muito reprimida, ‘fecha a perna, menina’”, recordou.

Grazi confessou ainda que conseguiu refletir mais sobre situações internas durante o período de isolamento social por conta da pandemia:

“Eu estava em um momento de trabalho, trabalho, e isso me toma tempo. Ser mulher é batalhar dobrado, sim, para a gente conquistar nosso espaço. A gente lida com várias adversidades e isso dispersa (o foco em outras questões). Eu aprendi e estou aprendendo junto com a minha filha e está sendo o amadurecimento de uma menina e de uma mãe”.

Grazi Massafera surpreende ao ser flagrada com o novo namorado em momento curioso

Massafera esteve recentemente em um show de Gusttavo Lima que aconteceu no Rio de Janeiro. Para o momento, a atriz apareceu ao lado do novo namorado, Alexandre Machafer.

Nas imagens, que foram divulgadas nas redes sociais, Grazi aparece discreta com Alexandre. Eles curtiram o show juntos, mas evitaram demonstrar trocas de carinho em público.

Por meio das redes, Massafera agradeceu Gusttavo e sua esposa, Andressa Suita, pelo convite para estar no show. “Eu queria agradecer o carinho da Andressa e do Gusttavo de ter convidado a gente para o show de ontem. O povo tá em êxtase! Obrigada, vocês foram tão incríveis com a gente”, escreveu ela na ocasião.

Antes de viver um romance com o novo parceiro, Grazi namorou com o ator Caio Castro por dois anos e meio. O ex-casal anunciou a separação em agosto deste ano.