Inep antecipa resultado e notas do Enem já estão disponíveis

O resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já pode ser conferido no site. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou a divulgação das notas, antes prevista para sexta (11), para esta quarta-feira (9).

Para acessar, os estudantes devem fazer login na Página do Participante, aba disponível no site do Inep. Caso tenha perdido seus dados de acesso, é necessário recuperar a senha por meio de uma das opções disponíveis – o aplicativo Meu gov.br, bancos credenciados, e-mail ou mensagem de texto.

O Enem 2021 foi aplicado nos dias 21 e 28 de novembro e depois reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro deste ano para os inscritos que tiveram problemas logísticos na data da aplicação regular e apresentaram sintomas ou diagnóstico de doenças infectocontagiosas como a Covid-19.

O exame é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e também permite o acesso a programas de financiamento como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Estudantes relatam instabilidade no sistema

O anúncio da antecipação das notas foi feito pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. No Twitter, ele informou que o resultado estaria disponível a partir das 19h e agradeceu à gestão e equipe técnica que “provaram ter competência, tecnicidade e o empenho para antecipar esse resultado tão aguardado” pelos estudantes.

Boas notícias! Antecipamos para hoje a divulgação do resultado do Enem. A partir das 19 horas, já será possível ter acesso ao resultado na Página do Participante. Boa sorte! pic.twitter.com/GaZ9sqi1Lx — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) February 9, 2022

No entanto, os participantes reclamam de instabilidade no sistema. “Faltando 5 minutos para a divulgação das notas e o site já fica instável? Isso representa toda a ineficiência e o desinteresse do governo para com o estado psicológico de todos os estudantes que estão ansiosos esperando as notas”, disse um usuário da rede social, em resposta à postagem feita por Milton Ribeiro.

“Acho que o senhor esqueceu de falar pros funcionários do Inep que a divulgação das notas era hoje”, disse outro.Alguns estudantes também relataram que só aparecia o resultado de edições anteriores do exame, e não a de 2021. Diante das queixas, o iG questionou o Inep sobre o motivo da instabilidade, mas ainda não obteve retorno.