Jojo Todynho e militar moram em casas separadas mesmo casados; saiba o motivo

Jojo Todynho e o marido, o militar Lucas Souza, ainda moram sozinhos. Segundo informações do jornal Extra, enquanto a funkeira e campeã de A Fazenda 2020 vive no Taquara, Rio de Janeiro, o companheiro voltou para a sua cidade, Curitiba, no sul do país.

Mas, o casamento à distância deve terminar em breve, já que Lucas revelou aos seguidores que pretende morar com Jojo no Rio. O motivo do militar ainda não ter feito a mudança é por não ter conseguido uma transferência de seu trabalho para a cidade da esposa.

Jojo e Lucas se casaram em 29 de janeiro, em um sítio localizado no Rio de Janeiro. Na ocasião, estiveram presentes amigos, familiares da funkeira e alguns famosos.

Jojo Todynho pede dinheiro aos fãs antes do casamento

Antes de se casar com Lucas, a funkeira surpreendeu ao aparecer em seus stories do Instagram para pedir dinheiro aos seguidores, explicando o motivo. “Nos abençoem com o pix no valor que Deus tocar em seu coração”, disparou a famosa, que continuou:

“Quero fazer um pedido aqui para vocês. Dá um presente para os noivos. Em vez de criticar, nos abençoe com um Pix”, falou Jojo. “Vou ficar imensamente grata. No valor que Deus tocar no seu coração. Alô meus seguidores, fãs, podem mandar Pix. Mais amor e mais Pix”, concluiu ela.

Na ocasião, Jojo deu mais detalhes de seu casamento com Lucas. A famosa deixou claro que falaria sobre a cerimônia em consideração pelas pessoas que gostavam dela, rebatendo antes mesmo das críticas aparecerem: