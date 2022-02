Jornalista acreana Kelly Kley faz primeiro ensaio sensual, fala sobre personalidade e empoderamento; confira

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A jornalista Kelly Kley Saldanha fez o seu primeiro ensaio sensual da carreira para o site ContilNet. Um belíssimo ensaio sensual ‘chique’. Pelas lentes da fotógrafa acreana Ryanna Glenda, Kelly mostrou toda beleza da mulher acreana no ensaio ‘Boudoir’.

Em entrevista para essa coluna, a jornalista falou sobre o ensaio e a essência feminina. “A mulher pode ser tudo que ela quiser, sem passar por cima da sua essência, o caráter tem que predominar, não suas roupas! Tem local e momento para tudo. “Toda mulher tem que saber o quanto é maravilhosa, estar de bem com sigo mesma, não pode deixar de perder o seu lado sensual , usar a sororidade, se amar, estudar e procurar sua independência financeira”, comentou.

Engajada no empoderamento feminino, Kelly Kley tem personalidade marcante e deixa sua marca registrada por onde passa. “Eu sempre fui uma mulher determinada. Gosto e trabalho empoderando outras mulheres, buscando nosso espaço de fala e igualdade. Já fui gestora, assumi papel de poder e liderança, porque todas as mulheres são capazes. Ser uma mulher segura lhe faz escolher sem pensar na opinião de quem não contribui de alguma forma em sua vida”, contou em conversa com este colunista.

Curiosidades sobre Kelly Kley

Kelly Kley Saldanha além de jornalista, a acreana também é Cientista Política e Colunista Social no site ContilNet.

Kelly Kley é pós-graduada em Assessoria de Comunicação e Jornalismo Legislativo. Diretora de Comunicação da AJEB- Associação das jornalistas e escritoras do Brasil – seccional Acre.

A acreana é vice-presidente da Acos – Associação dos Colunistas Socias e também da Nacional Adjunta Região Norte – MDB Mulher.

Quem conhece a jornalista sabe da sua forte personalidade e calmaria não é a sua praia. Kelly Kley já foi cantora mirim, fez teatro, foi miss infantil e adulto, modelo, jogadora de futebol e handebol, corredora, lutadora de Taekwondo e boxe chinês graduada.

Para manter a boa forma, a loira é amante dos esportes e faz musculação todos os dias.

Comunicação está no DNA da acreana, que adora fazer amizade e tem rotina social extensa e agitada. Kelly Kley adora ‘arrumar as malas’ e conhecer novos lugares e culturas, viagens é com ela mesmo. “Sou comunicativa, amo fazer amizade, ajudar … tenho um lado social extenso. Amo viajar, conhecer novas culturas …Não tenho medo do novo, acredito e realizo”, contou.

Um dos sonhos realizados pela jornalista foi conhecer o apresentador e dono do SBT Silvio Santos. Kelly Kley participou do seu programa em 2019.

Solteiríssima, a loira não busca compromisso nas pistas, fica a dica: “Amo sair me divertir, não saio para paquerar, mas sim me divertir. ”

Sobre a vida, a acreana tem seu lema: “Todo mundo tem problemas, mas ele é do tamanho que você dar a ele, tudo tem solução só não a morte. ”

A loira onde chega chama atenção tanto pela beleza mas também por sua simpatia , elegância ,simplicidade, inteligência e educação.

Para finalizar falou que procura ver sempre o lado bom das pessoas.

Ama viver, e para dar conta de tantas atribuições é muito planejada e faz tudo com amor e dedicação.

E, sua maior Joia é sua família, a jornalista é muito família.

Local : Hotel Diff

Fotos: Ryanna Glenda

Produção: Douglas Richer

Lingerie: Hope (body vermelho)

Bronze: Studio Belas Bronze

Unhas : SUAV

Cabelo: Márcia Backs : Amandita

Maquiagem : Annie Isis Siqueira

Estética: Clínica Ana Carolina Almeida

Confira o ensaio: