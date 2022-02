Juliette faz exigências absurdas ao ser internada em hospital e irrita funcionários

Parece que a fama subiu para a cabeça de Juliette Freire. A campeã da última edição do BBB 21, que além do prêmio de R$1,5 milhão, conquistou mais de 33 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram, deu um ‘show de estrelismo’ durante sua internação em um hospital.

A ex-BBB precisou ficar internada no Copa Star, em Copacabana, na última sexta-feira (25), para trocar as próteses de silicone. Segundo fontes da colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, Juliette fez várias exigências na sua estadia hospitalar.

A principal solicitação foi um atendimento praticamente exclusivo por parte de alguns enfermeiros, fazendo com que esses profissionais ficassem o tempo todo à sua disposição durante o período de sua internação. Tendo seu pedido impossibilitado, já que existe uma escala de plantão da equipe.

A maquiadora exigiu também o mínimo possível de pessoas circulando em seu quarto como enfermeiros e até mesmo a equipe de limpeza, já que estaria de repouso absoluto pós cirúrgico. Ao receber alta, Juliette acabou sendo um tanto antipática com outros funcionários do hospital, deixando recepcionistas e seguranças no vácuo, esperando por um tchauzinho na despedida. A moça ainda exigiu sair pela lateral para não ser reconhecida nem abordada por fãs e admiradores.