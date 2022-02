Juntos? Neymar comenta vídeo de Bruna após ela requebrar com a música “malvada”

Neymar mais uma vez deu o que falar nas redes sociais na última semana. O motivo? Foi porque o jogador deixou um comentário nada agradável no vídeo de Bruna Biancardi. Para quem não sabe, Brunna é a nova affair do jogador e vem causando polêmica por se parecer com Bruna Marquezine.

Bruna Biancardi postou um vídeo dançando a música “Malvada”, novo hit de Zé Felipe. Desse modo, Neymar acabou deixando um comentário brincando com ela. “Tu não sabe dançar”, escreveu o craque, utilizando figurinhas de risadas. A modelo retrucou: “Ah, para! Nem tá tão ruim”, disse ela aos risos, demonstrando que levou o comentário de namorado na esportiva.

Internautas reagem: “Sabe mesmo não tadinha tá dura. Kkk Bruna Marquezine mostra pra ela como dança rsrs”, disse uma seguidora, “Não é a primeira vez que ele zoa ela na dança, já teve outra vez que ele fez esse comentário e só replay”, disse outra.

Reencontro com Bruna Marquezine

Uma previsão acabou agitando a web nos últimos dias, principalmente aqueles que ainda shippam Brumar. De acordo com a sensitiva Ana Santos, Neymar e Bruna Marquezine ainda vão se reencontrar mesmo depois de 4 anos de término.

“Bruna Marquezine e Neymar ainda tem muita história juntos, eu vejo os dois se reencontrando depois de 4 anos para conversar sobre o passado. Isso pode acontecer agora em 2022, mas não sei direito. Só sei que esse casal ainda vão surpreender muita gente”, disse a sensitiva que deixou os fãs esperançosos com a previsão.