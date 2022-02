Lojas revoltam fãs ao venderem réplica de roupa de Marília Mendonça em acidente

No Twitter, o público criticou a atitude das lojas. “A noção passando lá trás correndo”, publicou uma internauta. “Eu estou em choque que estão vendendo a imitação da roupa que a Marília estava usando no acidente como ‘conjunto Marília’. Como existe gente doente nesse mundo”, desabafou outro. “Estou tendo uma crise ansiedade nesse momento depois de ter visto isso”, escreveu um fã.

No título dos anúncios, as lojas citam o nome de Marília. No aplicativo marketplace, foi possível encontrar as peças usando a busca. O look original é assinado por Betina de Luca e está indisponível na loja da marca.