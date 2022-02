Lucas Guimarães expõe intimidade com Carlinhos Maia, revela como foi a primeira vez e choca: “Com roupa”

Lucas Guimarães, o marido do humorista Carlinhos Maia, abriu o jogo sobre a intimidade dos dois. Sendo assim, em entrevista ao Matheus Mazzafera, no YouTube, o influenciador digital relembrou como foi a primeira vez com o milionário.

Contudo, mesmo estando juntos há anos, o começo do namoro deles foi extremamente difícil. “A gente só veio transar depois de três anos. A gente ficava com muito medo. Até chegar no fim mesmo, a gente fazia até com roupa mesmo. A gente se satisfazia até com roupa“, revelou.

Desse modo, os internautas, fizeram comentários fofos sobre Lucas Guimarães e Carlinhos Maia. “A integridade do Lucas é surreal, parabéns por sua lealdade ao Carlinhos”, disse uma. “Lucas é uma das pessoas mais maravilhosa desse mundo.. que menino íntegro“, comentou outra. Entretanto, outra os chamou de lindos.

Além disso, recentemente, em entrevista a Leo Dias, Lucas tinha acabado de passar por uma cirurgia, e desabafou com o jornalista. Dessa maneira, ele abriu o jogo. “A pior parte do pós cirúrgico é não poder namorar. Parece que quando a gente não pode fazer, ficamos com mais vontade e tesão. Eu tenho quase um XVideos no meu celular. Eu e o Carlinhos colecionamos vários vídeos namorando. Gosto de gravar para depois me olhar e poder fazer melhor na próxima vez”, conta.

Lucas expõe começo do namoro com Carlinhos Maia

Inclusive, recentemente, Lucas Guimarães abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram. Todavia, em determinado momento, um internauta perguntou ao marido de Carlinhos Maia sobre o tempo que eles estão juntos. “Quanto tempo você e Carlinhos juntos? Acho lindo porque vocês não são um casal Nutella”, afirmou o internauta.