Luísa Sonza posta foto, detalhe aparece e Internet não perdoa: “Pelo amor de Deus”

Luísa Sonza parece estar de bem com a vida e bastante provocativa. Não foi à toa que resolveu publicar na segunda-feira, 14 de fevereiro, uma sequência de fotos à beira da piscina. Nos cliques, a loira faz caras e bocas, além de poses sensuais usando uma camiseta verde e um biquini fio-dental. Entretanto, um detalhe ficou à mostra, o que levou os fãs à loucura, ainda mais com a legenda usada “Vem mozão”. Confira mais detalhes no caderno de Entretenimento do Diário Prime.

A cantora, soltinha, soltinha, se sentiu à vontade, sem pudor, para mostrar sua marquinha. O biquini fio dental, de cor rosa, bem pequenininho, atiçou a imaginação dos internautas, que cobiçaram ver um pouco mais do que foi mostrado. Pois, aproveitando de seu corpo escultural, ela se divertiu lendo e respondendo a alguns comentários. “Luluzinha quero beijar esse bumbum”, “eu tô grávida e grávida não pode passar vontade”, “Luisa sonza foi o motivo do meu colapso”, “você é tão perfeita pqp”, “lsnçs logo o Only fans”. Esses foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores da loira. Como citado acima, em uma das sequências de fotos, Luísa usou a legenda “Vem mozão”, em duplo sentido. Solteira, desde que terminou seu relacionamento com Vitão, em agosto de 2021, a artista fez referência ao fato de esperar “alguém especial” em sua vida e ao Valentine’s Day. Contudo, com o mesmo look, a loiraça ainda fez uma publi para a Trident. “O brabo dos sabores, não é mesmo, “luisasonza?! 2x de tamanho para maximizar seu carnaval!”, comentou a marca na publicação na rede social de Luísa Sonza. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)