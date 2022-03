Maior espécie de sucuri do Brasil é flagrada atacando ave dentro de lagoa em Bonito; veja fotos

“Ele me ligou avisando que uma sucuri, na área de mata da propriedade deles, havia pego uma marreca. Eu fiquei sem esperanças de conseguir fazer as fotos, pois ainda tinha que ir até minha casa de bicicleta, buscar a câmera e depois subir até a pousada, um percurso de alguns quilômetros”, cita.

Os registros foram compartilhados, nesta segunda-feira (28), quando o fotógrafo observava o seu acervo. “Resgatei ela agora ao separar as imagens para uma publicação que deve sair dentro de alguns meses”, conta.

Cobra permaneceu mais de trinta minutos até desaparecer pela lagoa com sua presa. — Foto: ArquivoPessoal

A sucuri-verde é a maior espécie entre as sucuris. O biólogo José Milton Longo explica que este tipo de cobra vive em áreas alagadas e que se alimenta de diversos tipos de animais, desde larvas a capivaras, aves e até animais domésticos.

“Deslocam as mandíbulas, tem todo um processo fisiológico adaptado ao longo do processo evolutivo, que permite engolir animais maiores do que a própria cabeça”.

Longo comenta que o processo de alimentação é demorado e é um momento em que o réptil se encontra vulnerável. Por essa razão, são esses instantes em que elas costumam ser covardemente atacadas.