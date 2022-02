Marcio Bittar manda recado aos que o criticam: “Que pegue a senha, pois a fila é grande”

Durante sua fala na Câmara de Vereadores de Rio Branco, nesta quarta-feira (17), o senador Marcio Bittar (União Brasil), aproveitou para mandar um recado àqueles que falam mal dele: “Pegue a senha, pois a fila é grande”, afirmando conhecer muita gente que não gosta do seu trabalho.

“Isso é da vida pública e quem não gosta, não está preparado, que saia dela. Eu sempre fui um homem de posição, de lado e quando ganhei a eleição, eu cheguei em Brasília dizendo à bancada do MDB dizendo: ‘olha, eu sou governo e sou governo no Acre também’ e eu fiz a opção de me dedicar lá”, afirmou.

Bittar falou que uma bancada no Senado de situação tem sido benéfico para o Acre. “Eu escutei uma vez de um senador que para um estado pobre, ter três senadores de oposição é um direito, mas é um prejuízo incalculável, pois foi com esse pensamento que eu entrei na campanha, que eu precisava me tornar útil em Brasília, para trazer recursos para o estado e fiz uma opção que deu resultado positivo, passei a ser um parlamentar do Governo”.