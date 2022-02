Menina que nasceu em caçada de Rio Branco é acolhida no Educandário Santa Margarida por decisão judicial

Mas Vitória, mesmo com pouco mais de uma semana que veio ao mundo, continua a enfrentar problemas para sobreviver: a menor criança atualmente acolhia na instituição, ela faz parte do grupo de seis crianças que ultrapassam a capacidade de acolhimento do educandário, que é de 38 apenas.

A mãe de Vitoria está recolhida ao Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) porque sofre de distúrbios e, de acordo com o Conselho Tutelar, em face desta situação ela não teria condições de cuidar da criança.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!