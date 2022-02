Motociclista perde o controle e atropela duas pessoas e depois foge em Rio Branco

O jovem Antônio Valcir Ramos da Silva, 24 anos, e um adolescente de 15 anos foram atropelados em via pública na noite deste sábado (12), na Estrada do Calafate, próximo ao Cemitério Morada da Paz, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio e o adolescente estavam na companhia de alguns amigos caminhando pela Estrada do Calafate, quando de forma inesperada um motociclista ainda não identificado atropelou as duas vítimas. Os outros amigos da dupla não foram atingidos pela motocicleta.

Na força do impacto, Antônio sofreu uma fratura na perna esquerda e o adolescente sofreu um corte do supercílio direito. O motociclista fugiu do local do acidente após o atropelamento.

Os amigos das vítimas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que esteve no local e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos à dupla, que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, colheram informações sobre o motorista e, em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prender o acusado, porém, não obtiveram êxito.