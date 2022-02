MPAC, Auxílio Brasil, Mulheres trans em casa nortura em CZS e mais: os destaques desta quinta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quinta-feira (10) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Mulheres trans impedidas de entrar em casa noturna de Cruzeiro do Sul são ouvidas pelo MPAC

O promotor do Ministério Público do Acre (MPAC), Ildon Maximiano, decidiu ouvir nesta quinta-feira (10) duas mulheres transsexuais que teriam sido impedidas de entrar numa casa noturna em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Veja mais.

“Cada pessoa que se vacina é uma esperança”, diz filha que perdeu a mãe para Covid-19 em campanha do MPAC

O Ministério Público do Acre (MPAC) segue produzindo vídeos em campanha a favor da vacinação contra Covid-19 no estado. Na última terça-feira, o órgão tornou público um vídeo com uma das crianças acreanas que repercutiu nacionalmente ao levar cartaz em homenagem à mãe no momento da vacinação, acompanhado da irmã para falar sobre a importância da vacinação e como foram os últimos momentos da mãe, Raquel Moraes, que morreu em 2020, vítima da doença. Leia na íntegra.

Vereador pede que Getúlio Vargas seja interditada aos domingos: “Para lazer e entretenimento”

O vereador Ismael Machado apresentou uma indicação, na Câmara Municipal de Rio Branco, pedindo que a Avenida Getúlio Vargas seja interditada aos domingos para lazer da população. Saiba mais.

Projeto que prevê arrendamento da usina de asfalto de Sena chega à Câmara e deve ser votado na próxima semana

Um projeto de autoria da Prefeitura de Sena Madureira que prevê o aluguel da usina de asfalto do município para uma empresa particular deu entrada na última terça-feira na Câmara de vereadores para ser apreciado, porém, não foi votado na mesma noite. O vereador Jacamin (PP), presidente da Câmara Municipal, decidiu que o mesmo fosse encaminhado às comissões e, ao que tudo indica, deverá ser votado na semana que vem. Veja mais.

Auxílio Brasil: AC tem mais 16 mil famílias beneficiadas em janeiro; veja cronograma de pagamento

O Governo Federal informou nesta quinta-feira (10) que mais de 500 mil novas famílias foram incluídas no programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Leia na íntegra.