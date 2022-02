Mulher corta o pênis de ex durante sexo após saber de abuso contra o filho em MG

O silêncio das ruas de Crucilândia, na região Central de Minas, foi rompido anteontem por uma cena assustadora e dolorosa. De repente, na escuridão da noite, um homem de 32 anos surgiu correndo segurando o pênis, parcialmente cortado e sangrando. Atrás dele, uma mulher de 29 anos, com uma faca na mão, corria tão ou mais desesperada do que o homem, na ânsia de “acabar o serviço” e decepar o membro da vítima por completo. Felizmente, ele conseguiu chegar à polícia, foi levado ao hospital e salvou o “amigo”, que foi costurado. A mulher foi presa.

O caso teria começado por “vingança”. A suspeita contou à polícia que o filho do casal, de 4 anos, teria sofrido abuso praticado pelo pai. Por isso, ela arquitetou o crime e, para atrair o homem, marcou um encontro na casa dele.

Durante o sexo, a mulher pegou uma faca e cortou parte do pênis do homem, momento em que ele correu desesperado e lutou para salvar o órgão. Mas a história não acaba por aqui: a polícia espera o homem receber alta médica para ser ouvido. Um inquérito será aberto para investigar se houve abuso contra o menino, que está com uma tia.

Já a mulher se deu mal duas vezes: ao prendê-la por lesão corporal grave, a polícia constatou que ela tem mandado de prisão por homicídio.

Para a polícia, a mulher contou que tinha um relacionamento conturbado com o ex-companheiro. “O relacionamento teria durado cerca de três anos, e há quatro eles estavam separados. O menino morava com o pai, que mantinha a guarda provisória da criança”, explica o delegado Marcelo Calli.

“Dá para consertar”

Afinal, o que fazer se alguém, por acaso, tiver o pênis cortado?

Segundo o urologista Alex Santos, mesmo se o órgão for completamente decepado, o reimplante é possível. “Para o reimplante ter sucesso, o órgão precisa estar bem preservado, guardado, por exemplo, em um recipiente com gelo”, diz ele.

Mas tem uma má notícia: após a cirurgia, a ereção pode ficar comprometida.