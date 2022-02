Mulher descobre que namorado é casado horas após doar o rim para ele

A mexicana Maria José Lara foi surpreendida ao descobrir que o namorado era casado horas após ela doar um rim para ele. O relato da jovem foi publicado pela revista Marie Claire nesta terça-feira (22/2), mas a história dela já tinha viralizado em um vídeo no TikTok no início do ano.

Segundo Maria José, ela conheceu Mathias (nome fictício) em 2016 pelo Facebook. Os dois moravam em cidades diferentes no México, mas isso não impediu que eles pudessem ter uma relação e que se vissem com frequência. “Eu ficava super feliz, pelo menos não precisava ficar viajando para vê-lo, nem gastando com isso. Mathias sempre se propunha a vir me ver. Eu não sabia muito sobre ele, somente o que ele me dizia”, lembra.

O relacionamento durou cerca de um ano e Maria José tinha até planos para casamento. Ela conhecia toda a família dele. “Quando ele vinha me visitar, a gente saía para todo lugar de mãos dadas, ele me buscava no trabalho, íamos jantar, passear pela cidade. Ele não me escondia de ninguém. Por tudo isso, nunca achei que ele pudesse ter algo escondido em sua vida”, diz.

Porém, em um certo momento, ele ficou doente. Foi diagnosticado com insuficiência renal e necessitava com urgência de um transplante de rim. Maria José lembra que não pensou duas vezes e se ofereceu para ser a doadora, caso fosse compatível. “Minha família foi contra a doação, mas eu já estava decidida. Não voltaria atrás. Estava disposta a fazer tudo por amor”, destaca.

Com os exames aprovando a compatibilidade, Maria José foi até a cidade de Mathias, onde passou pela cirurgia. Porém, após a operação foi surpreendida por uma mulher que se dizia esposa de Mathias. “Ainda estava meio grogue da anestesia quando, de repente, vejo uma mulher entrar no meu quarto. Ela parecia estar muito feliz, com um sorriso de orelha a orelha. ‘Você é um anjo. Muito obrigada. Você salvou a vida do meu marido’”, teria dito a mulher.

Surpresa com a revelação, ela ainda ficou sem acreditar. A família de Mathias logo tirou a mulher do quarto e disse que ela tinha se confundido. Maria José voltou para a sua cidade e a relação continuou a distância. Porém, ela lembra que Mathias estava cada vez mais afastado, não queria falar mais como antes e nem dava atenção para ela. Foi quando ela resolveu voltar ao hospital onde ele ainda estava internado. Chegando lá, ela se deparou com a mesma mulher do dia da cirurgia.

“Me apresentei para ela: ‘Muito prazer, sou a Maria José, namorada do Mathias’. ‘Como você pode ser a namorada dele se eu sou a esposa?’, ela respondeu. Imediatamente, nós duas olhamos para ele e perguntamos o que estava acontecendo. Mais pálido do que nunca, Mathias parecia estar em estado de choque. Não fiz barraco, permaneci ‘fina’, na minha. Ela, que parecia incrédula, também não fez nada. Era como se ninguém pudesse ter a coragem de fazer alguma coisa naquele momento. Super sem graça e com vontade de sair dali correndo, dei meia volta e fui embora”, lembra.

Após o episódio, ela afirma que não teve mais contato com Mathias. Apesar de tudo isso, ela diz que não se arrepende de ter doado o rim e salvado a vida da pessoa que ela pensou ser um namorado fiel. “Minha consciência segue tranquila, porque eu doei meu rim pela minha própria vontade. Ninguém me obrigou a fazer nada. Hoje penso que tudo já devia fazer parte de um plano do Mathias para eu me apaixonar por ele e doar meu rim. Agora que já se passaram quase seis anos desde que tudo isso aconteceu, sigo minha vida de forma saudável, tanto de alma quanto no corpo. Penso que não importa o que aconteceu, nem o que ele fez comigo. Só por eu ter salvado uma vida, já valeu toda a aventura que passei”, diz.