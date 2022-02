“Não consegui”, Wanessa detona verdade avassaladora sobre Sandy e expõe tudo que pensa da cantora após ser atacada

Recentemente, Wanessa Camargo participou do quadro Show dos Famosos, no Domingão com Huck, que consagrou como grande campeã a cantora Gloria Groove. A artista venceu após homenagear Jennifer Lopez na final e conquistar o público com sua performance.

Na ocasião, o Gshow bateu um papo com os finalistas da atração e perguntaram aos famosos quem eles gostariam de ter homenageado, mas que não foi possível. Wanessa Camargo, assim, declarou que ela queria ter se apresentado de Sandy, mas que o tom da famosa é muito difícil de atingir. “Não consegui chegar no timbre da Sandy, é muito único”, explicou a cantora.

Vale lembrar que no início de sua carreira, quando Wanessa estourou com o hit O Amor Não Deixa, ela sofreu muito com as críticas por ser filha de Zezé di Camargo e foi muito comparada a Sandy, com apenas 17 anos.

Wanessa Camargo sofreu ao ser comparada com Sandy (Foto: Reprodução)

“Comecei a ver uma comparação com uma artista que eu gosto muito, a Sandy. Fizeram um negócio que acabou virando uma forma de marketing. E eu me sentia mal com isso. Eu gostava muito de Sandy e Junior. Eu era fã, eu ia nos shows deles. E isso me machucava, porque tinha medo de ela achar que eu queria imitar ela”, revelou Wanessa no documentário sobre sua família, É o Amor, disponibilizado pela plataforma de streaming Netflix.

“Quando fui fazer meu primeiro show, estava com muito medo. Tinha certeza que ia ser um sucesso, e a primeira música estourou. Eu aprendi fazendo, cometi muitos erros, foi muito rápido. Meu pai tinha esse poder de me colocar nos programas, mas eu não tinha essa qualidade técnica e, muitas das vezes, derrapava. Foi aí que surgiram: ‘Wanessa não canta…’. Isso me afetava, me afetou mais do que eu podia imaginar”, desabafa ainda sobre o início de sua carreira.