Neymar conhece elenco de novo filme do Batman e entra no Batmóvel

Assim como outras personalidades da capital francesa, o atacante do PSG marcou presença e conheceu Robert Pattinson e Zoë Kravitz, protagonistas da trama, além do diretor Matt Reeves, que compartilhou as imagens do encontro com o jogador. Veja:

O craque da Seleção Brasileira e do time de Paris também aproveitou para tirar uma onda e entrou no Batmóvel, que também estava presente na ação de divulgação do filme.

O encontro de Neymar com o elenco de Batman ocorre após uma derrota do PSG para o Nantes no Campeonato Francês. O avante brasileiro retornou após lesão que o tirou dos gramados por mais de dois meses, marcou um gol, mas acabou perdendo pênalti na partida e o PSG foi derrotado fora de casa.