No AC, mulher transexual dá palestra sobre abordagem policial à população LGBTQIA+ em curso de formação da PM

No último dia 14, a servidora do Ministério Público do Acre (MPAC), Rubby Rodrigues, ministrou uma palestra para os alunos da turma de 2021 do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Acre (PMAC) sobre abordagem policial à população LBGTQIA+.

Essa foi a primeira vez que uma mulher transexual ministra palestra sobre esse assunto na formação de soldados da PMAC. A palestra, que faz parte da recomendação expedida pelo MPAC, o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU) e a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), aconteceu no Auditório do Bloco E do Centro Universitário Uninorte pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV) do MPAC.

“Foi um momento ímpar, de grande emoção, na qual eu pude tratar tanto de forma didática como também de forma humana a sensibilização desses futuros guardiões da lei, pessoas que estarão na ponta, tratando e atendendo vários casos e várias pessoas possíveis. Foi um momento histórico e foi uma grande satisfação fazer parte desse momento”, afirma Rubby.