Ônibus com bolivianos é atingido por carreta e deixa 4 mortos e um ferido

Uma carreta bateu em um ônibus que estava parado na rodovia, que caiu em uma vegetação e deixou quatro mortos e um ferido neste domingo (6). O grave acidente aconteceu na MS-040, em Ribas do Rio Pardo – a 86 quilômetros de Campo Grande. Três bolivianos, passageiros do ônibus, e o condutor do veículo de carga, que teria provocado o acidente, não resistiram. (Veja vídeo acima).

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.