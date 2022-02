Operação da Polícia Civil no Juruá tira de circulação cinco membros de facções criminosas

Deflagrada pela Policia Civil na manhã deste sábado (26), a Operação “Vale do Juruá” prendeu cinco pessoas em Cruzeiro do Sul.

Identificados pelas iniciais P.R.A. C, de 27 anos; E. Da S. L, de 21; S. O. G 23; J. M. a. de L, 37 e J. S. de S, de 33 – todos foram presos pela acusação de participação em facção criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte do V. I. G. I. A, que ocorreu no período de 17 a 23 de fevereiro, em cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão.

Os presos estão na Delegacia de Cruzeiro do Sul, à disposição da Justiça.