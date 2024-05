Profissionais de saúde lançam campanha nacional pelo uso racional de medicamentos

No Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, comemorado nesse domingo (5), profissionais de saúde de todo o Brasil se unem em uma campanha nacional visando promover o uso adequado de medicamentos e alertar sobre os riscos da automedicação.

Liderados pelo Conselho Federal de Farmácia e os Conselhos Regionais de Farmácia, a iniciativa busca sensibilizar a população e combater a resistência antimicrobiana.

A farmacêutica Rossana Freitas, farmacêutica clínica e conselheira regional de farmácia do Acre, com mais de 20 anos de atuação em assistência farmacêutica, destaca a importância da data e ressalta: “A automedicação traz riscos à saúde, pois a ingestão de substâncias de forma inadequada pode causar reações como dependência, intoxicação e até a morte.”

Em entrevista exclusiva, Freitas discute os objetivos da campanha e os desafios enfrentados no combate à automedicação.

Desafios e Objetivos

“A automedicação, principalmente neste momento pós-pandemia, tem preocupado ainda mais as autoridades sanitárias em todo o mundo”, explica Freitas. “É preciso que as pessoas se conscientizem dos riscos reais dessa prática, que pode causar reações graves, inclusive óbitos.”

Sobre os objetivos da campanha, Freitas destaca: “Esse ano, o Sistema Conselho Federal e Regionais de Farmácia e o Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (BrCast) lançam uma campanha com foco em informações, orientações e esclarecimentos sobre o tema que será veiculada a partir de hoje, 5 de maio, o Dia Mundial do Uso Racional de Medicamentos.”

Papel dos Farmacêuticos

“No que tange aos farmacêuticos, estes têm responsabilidade na conscientização do uso de medicamentos, ajudando a educar, instruir, orientando sobre a importância do seu uso, sua posologia, efeitos colaterais, reações adversas, e promovendo, assim, o uso racional”, destaca Freitas.

Conscientização da População

“A conscientização da população é fundamental para evitar a resistência antimicrobiana e promover uma saúde mais consciente e segura”, afirma Freitas. “As principais ações que contribuem para a contenção da resistência antimicrobiana são: prescrição adequada, educação comunitária, monitoramento da resistência e infecções associadas à assistência à saúde e o cumprimento da legislação sobre uso e dispensação de antimicrobianos.”

A campanha liderada por profissionais como Rossana Freitas destaca a importância do uso racional de medicamentos para a saúde pública e reforça a necessidade de conscientização e educação da população sobre esse tema crucial.

Rossana também é autora do livro Saúde no sistema de justiça, pela editora Vitae, e co-autora do best seller Farmacêuticos que contribuem para um país melhor, pela editora Mazalti.