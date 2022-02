Padrasto é principal suspeito de estrangular e matar enteada de 15 anos

Uma adolescente de 15 anos foi assassinada em Indaial na tarde desta quarta-feira, 16. O crime ocorreu na rua 14 de Outubro, uma transversal da 7 de Setembro no bairro Carijós. O principal suspeito do homicídio é o padrasto da menina.

De acordo com informações levantadas pelo repórter Judson Lima, do portal Vale do Itajaí Notícias, a mãe da menina é professora e estava em Rio dos Cedros trabalhando. Ela também tem uma filha mais nova, que estava na creche.

A mãe começou a se preocupar após não conseguir contato com a filha. Foi então que ela pediu para uma vizinha ir até a quitinete em que moravam.

O imóvel estava trancado e, por isso, a mãe acionou a Polícia Militar. Eles utilizaram uma escada para entrar no local e encontraram o corpo da jovem já sem vida. O padrasto da menina ainda não foi localizado.

De acordo com a polícia, a adolescente teria sido morta por estrangulamento, mas o Instituto Geral de Perícias ainda vai examinar o corpo para dar mais detalhes sobre o homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.