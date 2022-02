Paredão de Bronze: técnica de Kim Kardashian realiza bronze em 30 minutos chega no AC; saiba tudo!

A psicóloga e Coach Motivacional Gabriela Lima literalmente encantando a lua e seus admiradores em sua rasante por João Pessoa em suas merecidas férias.

A quase arquiteta Natália Amoedo em sua festa modo pandemia realizada no condomínio onde reside com a família.

A paulistana Marilena Soares recebeu o ciclo novo no calendário da vida terrena em Rio Branco com a família do marido e filhos. Parabéns querida!

Que o sol melhora a autoestima, a sensação de segurança e bem-estar, todo mundo sabe. Entretanto, é sabido que a exposição solar proporciona a maravilhosa e necessária Vitamina D, mas os raios ultravioletas também aceleram o envelhecimento da pele, especialmente rosto, pescoço, braços e mãos, além de causar o terrível câncer de pele. Esses são alguns dos motivos do pavor de boa parte da população adulta no mundo.

Em Rio Branco, a empresa Studio Belas trouxe a moderna tecnologia do aparelho de bronzeamento conhecido como “Paredão de Bronze“, para bronzear as clientes, de modo simultâneo, em apenas 30 minutos. A técnica é a mesma utilizada pela multimídia e multimilionária Kim Kardashian para estar sempre com pele bronzeada e hidratada.

A personal Bronze Ana Marques explica como funciona, os cuidados e contra indicações.

Assista a entrevista completo abaixo:

Dia 27 de janeiro, o insuperável Mikhail Baryshnikov fez 74 anos

Existem inúmeros bailarinos atualmente que com 14, 15 anos de idade giram mais que ele, que saltam mais que ele, que tem a perna mais alta que a dele, mas, como genialidade não nasce em árvore, Baryshnikov continua sendo único como artista e um dos melhores (se não o melhor) bailarino do mundo.

Com uma vida artística ainda ativa ele se permite envelhecer nos palcos, para mim, é um prazer imenso vê-lo fazer uma piruetinha dupla, um port de bras ou estar numa peça teatral do Bob Wilson. As 11 piruetas que ele fez no filme “Sol da Meia-noite” ou a coreografia linda da Twyla Tharp que ele dança no mesmo filme, O Dom Quixote, com a atriz Cynthia Harvey ficam para a eternidade como as sinfonias de Mozart, as pinturas de Van Gogh, as esculturas de Rodin, as coreografias de Forsythe, as pernas de Guillem poucos imortais.

Dona e proprietária da mais autentica beleza amazônica Raissa Souzah brilha na campanha de lançamento da loja Theodoro Outlet Moda Masculina inaugurada esta semana pelos filhos do Colunista Social Luiz Theodoro.

Em ano de Copa do Mundo o empreendimento tem tudo para ser um grande sucesso. Bons ventos!

A cabelereira Socorro Chalub foi aniversariante do dia 29 de janeiro. A ela os melhores votos de renovação, saúde e vida longa.

Numa palavra, pode-se dizer tudo da história universal, tudo quanto possa ocorrer à imaginação mais exaltada. Só não se pode dizer o seguinte: que é sensata.” (Dostoiévski, 1864) E não é que quase dois séculos depois continuamos na mesma?!

A frase e sua argumentação está na página 43 da novela de Fiódor Dostoiévski, Memórias do Subsolo (Ed.34, 2000). Reli semana passada, começando pelo Prefácio de Boris Schnaiderman.

É uma das muitas traduções mais que cuidadosas, magistrais, de Boris Schnaiderman. Vale ler, e reler nesses tempos de burocratas estatais escabrosos.

A burocracia russa tem seus grandes escritores e a literatura russa tem, no funcionário público, alguns de seus grandes personagens de ficção. Ainda não apareceu o escritor brasileiro capaz de fazer, na ficção, um retrato da nossa “república de funcionários”. Há de aparecer. Vai ter um desembargador que, de repente, mas nem tão de repente, viu quase meio milhão de reais no contracheque da virada do ano. Ficção?!?!

Terá um aviso: qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Dostoiévski, em nota introdutória das “Zapiski iz podpólia”, avisou que o personagem era “inventado” e, no entanto, é apresentado como um representante da “geração que vive seus últimos dias”.

Recomendo a leitura!

Alcimara Cordeiro e Natan Figueiredo ficaram noivos dia 30 de janeiro. O casório será no início do mês de dezembro deste ano.

Parabéns ao bonito casal!

A resenha do encontro com os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro e do Peru, Pedro Castillo, dia 3 de fevereiro, em Porto Velho foi o estreitamento das relações bilaterais entre Brasil e Peru que poderá gerar cerca de 800 novos empregos com o estreitamento das relações e novos acordos comerciais entre os dois países. Boas falas!

On Line

*A Covid-19 se interioriza em todo o país batendo recordes tristes de mortes de brasileiros. Foi um alívio ver o Acre, ao menos, como o segundo Estado, na faixa amarela de alerta.

Que continuemos assim e saiamos todos vivos desse terror sanitário.

*O curioso caso dos prefeitos brasileiros que decidiram descumprir a constituição e a Lei do Piso Salarial do Magistério.

É isso mesmo! Queriam apenas e simplesmente NÃO pagar o investimento mínimo de 25% das receitas em Educação de 2020 e 2021. Ou seja, SOBROU DINHEIRO nas prefeituras do Brasil nos dois últimos anos.

Minha Nossa Senhora da Bicicletinha o Brasil não é para amadores. Grande vergonha nacional!!!

*Um quiosque na barra da Tijuca não matou Moïse Mugenyi Kabagambe. O nome do assassino está sendo poupado porque trata-se de um privilegiado miliciano.

*”A gente vem para cá achando que todo mundo vai viver junto. Que é todo mundo igual, mas não. Eu só quero justiça. E peço: por favor, me ajudem. Eu não tenho nada. Não tenho parente nenhum aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei aonde vamos parar”, disse Ivana Lay, mãe de Mouse, ao também relembrar que a família chegou ao Brasil em 2014, para fugir de uma guerra civil da República Democrática do Congo.

*A Mídia estrangeira classificou o crime como ‘assassinato brutal’ e ‘derramamento de sangue’; jornais também destacaram a indignação que o homicídio de Moïse Mugenyi Kabagambe provocou no país.

*Somos a cada dia um país que perde todo o resto de esperança que ainda tinha. Esta semana mesmo ela foi amarrada, espancada e morta.

O Brasil mudou. Mudou sim e para pior, muito pior! No lugar do acolhimento, temos a agressividade. No lugar da empatia, temos o desrespeito. No lugar da paz temos a fúria desenfreada e gratuita de quem não enxerga ninguém.

*O setor cultural do Estado do Acre, e creio, de todo o país, está devastada pela pandemia.

Sem políticas públicas de apoio a classe encontra-se literalmente dizimada, endividada e desesperançada.

*Boa notícia para os Bombeiros Miliares da Reserva remunerada do Estado do Acre, para compor o Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada da corporação.

O decreto assinado pelo governador Gladson Cameli foi publicando nesta sexta feira, 04 no Diário Oficial.

*Antigamente o Big Brother era um programa de baixaria e sacanagem. Hoje em dia virou palco de militância identitária.

É impressionante como conseguiram estragar ainda mais um programa que já era ruim com a escolha de elenco hipócrita e ignorante que defendem o que desconhecem.

*Às vezes brinco aqui ou em outras escritas que homens, independente da sua etnia, classe social e orientação sexual só fecham com outros homens e priorizam eles mesmos, mas é bonito de ver isso. Eles são muito unidos e “essencialistas biologicos”, sempre foram.

Feio é a mulherada se odiando e rivalizando por nada. Triste é a gente nunca conseguir se unir sem ser acusada de excludente, de “essencialista biológica” (característica que o homem sempre foi e priorizou entre a sua classe), de não ser inclusiva por estar pensando pela primeira vez na vida em nós.

*Sou feliz só por preguiça. A infelicidade dá uma trabalheira pior que doença: é preciso entrar e sair dela, afastar os que nos querem consolar, aceitar pêsames por uma porção da alma que nem chegou a falecer.

– Levanta, ó dono das preguiças!

Mia Couto

Sabedoria

Beba água onde o cavalo bebe. Um cavalo nunca beberá água ruim.

Estenda sua cama onde o gato dorme tranquilo. Coma a fruta que foi tocada por uma minhoca. Sem medo colha os cogumelos onde os insetos se pousam.

Plante uma árvore onde a toupeira escava. Construa uma casa onde as cobras tomam sol. Cave um poço onde os pássaros se escondem do calor.

Vá dormir e levante-se ao mesmo tempo que as aves, você colherá os grãos de ouro da vida. Coma mais verde, você terá pernas fortes e um coração resistente, como a alma da floresta.

Olhe para o céu mais vezes e fale menos, para que o silêncio possa entrar no seu coração, seu espírito fique calmo e sua vida se encha de paz.

Desconheço a autoria