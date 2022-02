Paulinha Abelha: o que pode ter causado problemas renais da cantora

A cantora Paula Abelha, da banda Calcinha Preta, foi transferida para o Hospital Primavera de Aracaju na quinta-feira (17/2). De acordo com nota divulgada pela equipe da artista nas redes sociais, Paula está clinicamente estável, com um quadro infeccioso controlado e respirando com o suporte de aparelhos.

O estado de saúde da cantora vem preocupando fãs e amigos desde o último domingo (13/2), quando a vocalista do Calcinha Preta foi internada na UTI de outro hospital da cidade em razão de problemas renais. Na quinta, o quadro da paciente se deteriorou e a equipe médica informou que ela estava inconsciente, em estado de coma.

Nem a assessoria de imprensa da cantora, nem o corpo clínico dos hospitais detalhou a razão dos problemas renais de Paulinha, apenas se sabe que eles são sérios e estão obrigando a cantora a fazer diálise – procedimento de filtragem do sangue.

Os rins são responsáveis, entre outras coisas, por eliminar substâncias nocivas do organismo, como amônia, ureia e ácido úrico, via filtragem do sangue. Também estão relacionados à manutenção do equilíbrio de eletrólitos no corpo, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo e bicarbonato.

A nefrologista e diretora da Clínica de Doenças Renais de Brasília, Maria Letícia Cascelli, explica que Paulinha sofreu uma injúria renal aguda, situação em que o funcionamento do órgão é subitamente afetado por uma circunstância inesperada.

Segundo ela, entre as possíveis causas desse tipo de situação estão infecção generalizada, reação alérgica intensa a algum medicamento, doença imunológica recém diagnosticada ou exercício físico intenso, que tenha gerado uma lesão muscular e, secundariamente, uma lesão renal. “A história clínica da paciente é que será capaz de esclarecer a situação.”

O coma – situação na qual o paciente não manifesta reação a estímulos externos – pode estar relacionado à falência múltipla dos órgãos ocasionada pelos problemas renais ou a uma infecção adquirida durante a internação. Uma terceira hipótese, que vem sendo negada pela assessoria de imprensa da paciente, e de que os efeitos nos rins tenham se originado a partir de uma meningite.