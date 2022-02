Planalto age para evitar que partido da base se afaste de Bolsonaro

Ministros do Palácio do Planalto e lideranças do Centrão que estarão à frente da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro acompanham com lupa os movimentos políticos do Republicanos.

Embora faça parte da base aliada e até comande o Ministério da Cidadania, o partido tem ameaçado ficar neutro na eleição presidencial e até flertado com outros presidenciáveis, como o ex-juiz Sergio Moro (Podemos).

Como a coluna noticiou em janeiro, o Republicamos cedeu um de seus técnicos para auxiliar Moro na pré-campanha. O acerto foi feito em reunião entre o presidente da sigla, Marcos Pereira (SP), e a direção do Podemos.

Dirigentes do Republicanos dizem que a pressão para não apoiar Bolsonaro tem vindo dos estados. Entre eles, São Paulo, cuja bancada estaria defendendo a neutralidade, e Pernambuco, onde defendem apoio a Lula.

