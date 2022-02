Polícia prende suposto mandante do assalto que resultou na morte de Jorge das Flores

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (16) o faccionado Igor Cavalcante, de idade não revelada. Ele seria o mandante da morte do empresário Jorge Batista, de 65 anos, também conhecido como Jorge das Flores, assassinado com dois tiros no peito durante um assalto em seu empreendimento, no último dia 5 de fevereiro.

O suspeito estava escondido em uma chácara no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Quem matou Jorge foi o jovem Juliano Salvador Leitão, de 27 anos, que está preso pelo crime. A arma foi dada a Juliano pelo mandante, que já respondia por homicídio e roubo na justiça.

Os agentes conseguiram capturar Igor após cumprir mandados de busca e apreensão na casa da mãe do criminoso. Objetos roubados um dia antes da morte de Jorge foram identificados pela polícia na residência.

Na Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), onde foi ouvido pela polícia, o mandante confessou que deu a arma para Juliano e que foi o mandante do crime.