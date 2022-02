Prefeito de cidade no interior de Goiás presenteia 15 netos com carros de luxo

Adair Henriques da Silva (DEM), prefeito do município de Bom Jesus de Goiás, presenteou os 15 netos com carros que custam, em média, R$ 150 mil cada. O vídeo do momento da entrega dos veículos de luxo, publicado por uma das netas, viralizou nas redes sociais.

O valor gasto pelo político para dar o mimo aos netos pode ultrapassar os R$ 2 milhões. A entrega do presente foi feita nesse domingo (6/2) e, de acordo com uma das netas, Adriana Desidério Maggioni, 30 anos, o avô sempre foi generoso e gosta de agradar os familiares. Ao portal G1, Adriana contou que a renda de Adair não é só do salário de prefeito. “Meu avô é produtor rural e ele sempre presenteou a família. Assim que um filho dele se casava, ele presenteava com uma casa”, afirmou.

O vídeo gerou comentários positivos por parte dos internautas. “Este avô! Pessoa que trabalha neste país, merece o respeito do povo brasileiro”, disse uma seguidora de Adriana no Instagram. “Imagino o vendedor infartando na concessionária quando seu avô chegou lá e disse: ‘me vê 15 desse modelo!’”, brincou outra internauta.

Adriana publicou uma foto ao lado de Adair e escreveu “obrigada, vovô”. De acordo com ela, o avô realizou um sonho ao surpreender os netos com o carro da marca que ele sempre admirou. “Além do presente material, dá para ver nos olhos do meu avô que ele faz isso com gratidão. Nosso avô é um elo na nossa família, ele gosta de ajudar todos. Meu avô também comprou o dele igual ao dos netos. Os carros foram comprados em julho, e em novembro eles começaram a chegar na concessionária em Goiânia prontos para chegar até Bom Jesus”, comentou a engenheira agrônoma.