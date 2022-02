Prefeitura de Rio Branco deve participar de exposição cultural do Acre em Dubai

A capital acreana fará parte de uma exposição em Dubai, nos Emirados Árabes, entre os dias 7 e 14 de março. A decisão é da Prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O convite foi feito pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A Exposição Universal é um evento itinerante que ocorre a cada cinco anos, em que a maior atração são os pavilhões dos países participantes.

A cultura regional do Estado estará disponível durante a Semana da Amazônia na Expo Dubai.

A secretária municipal de Planejamento (Seplan), Neiva Tessinari, destacou a importância do município ser divulgado para o mundo, como zona de turismo, econômica e de investimento.

“É uma proposta de negócio no qual eles vão abrir a oportunidade de nós, enquanto Prefeitura Municipal, representar Rio Branco para o mundo. Isso com as nossas potencialidades econômicas, sustentáveis, envolvendo projetos sustentáveis e modelos turísticos. São possibilidades de negociações com empresas mundiais que estarão na feira e a oportunidade de investimentos no nosso Estado”, ressaltou.

Uma reunião com o prefeito Tião Bocalom e os representantes das demais federações parceiras aconteceu na última terça-feira (15) para tratar do assunto.