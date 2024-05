“Isso é uma prova que eu sei recuar e não estou acima de ninguém”, diz Gladson sobre aliança Bocalom/Alysson

O governador Gladson Cameli anunciou oficialmente a união do Progressistas com o PL e a chapa Bocalom/Alysson Bestene, que irá disputar a Prefeitura de Rio Branco.

No discurso, durante o ato de anúncio, neste sábado (25), o governador declarou que o apoio a candidatura de Tião Bocalom é uma prova de que ele sabe recuar de decisões precipitadas.

“Isso é a prova de que eu como governador, não estou acima de ninguém. É igual a qualquer cidadão. É a prova que eu sei ouvir as vozes das ruas. Eu não tenho medo de recuar”, disse.

A fala do governador é um claro recado a decisão tomada pelo Progressistas, que liberou o prefeito Tião Bocalom a sair do partido e procurar outra sigla para disputar a reeleição.

Gladson aproveitou para elogiar o secretário Alysson Bestene e garantir que o prefeito terá um vice comprometido com a gestão e o projeto político acordado para as eleições deste ano.

“Alysson é meu irmão, eu confio nele. Posso garantir, Bocalom, que você não terá problemas com o vice-prefeito. Você terá um amigo que estará com você na chuva e no sol. Assim como a minha vice Mailza”, completou.