Professor de Tarauacá cria grupo de futebol com homens acima dos 40 anos para viajar pelo Estado em competições

O professor e esportista Adir Pereira, responsável por inserir no futebol cerca de 400 crianças do município de Tarauacá, resolveu criar há pouco mais de um ano um time para adultos, o “Amigos do Adir”.

O grupo composto por 26 homens a partir dos 40 anos é uma iniciativa do próprio professor e conta com incentivo da prefeitura da cidade.

“Pensamos em colocar nas quadras e nos campos esses homens adultos, como eu, que não são inseridos nos esportes, mas que se sentem felizes por levar a família para torcer por eles”, disse o esportista à reportagem do ContilNet.

O time master já rodou alguns outros municípios do Estado e deve se apresentar nesta sexta-feira (18) em Marachal Thaumaturgo, em uma competição com jogadores locais. Os convites de outras cidades são constantes.

“Vamos transformando isso em lazer, sem se preocupar com resultados ou conquistas, saindo da rotina. Queremos fazer futebol e alegrar nossas vidas”, continuou.

“Começou numa brincadeira e hoje somos chamados pra jogar em vários municípios do Acre. Muitas pessoas querendo participar do nosso time, por isso, virou uma coisa grande e ficou pesado pra eu decidir tudo sozinho. Hoje, temos uma comissão pra decidir as pendências do nosso time”, finalizou.

O trabalho de Adir já foi elogiado, inclusive, pelo governador Gladson Cameli, que acompanhou de perto sua rotina.