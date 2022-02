Quarta dose da vacina está disponível desde o dia 15 de janeiro nas UBS’s de Cruzeiro do Sul

A quarta dose da vacina contra a covid-19 já está disponível nas UBS’s urbanas para o público destinado desde o dia 15 de janeiro.

A dose adicional foi autorizada pelo PNI por meio de nota técnica para os imunossuprimidos que devem ter cumprido um intervalo mínimo de quatro meses a partir da terceira dose.

De acordo com a nota técnica do PNI estadual, são consideradas pessoas com alto grau de imunossupressão, pessoas com imunodeficiência primária grave; quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/AIDS; uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias e pacientes em hemodiálise; pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

As pessoas que se enquadrem nesse perfil e que já tenham passado quatro meses desde a terceira dose, tem o direito a receber a dose adicional. Para tanto devem buscar o posto de saúde mais próximo entre 9 e 18 horas e apresentar laudo médico que comprove a condição de imunossuprimido.

Segundo a secretária municipal de saúde, Valéria Lima, a estimativa é de que haja em Cruzeiro do Sul no máximo cerca de 300 pessoas nas condições previstas pela nota técnica para receber a quarta dose.

“Não temos um público tão alto em Cruzeiro do Sul, mas a quarta dose já está disponível para este público nas unidades desde o dia 15 de janeiro”, explicou a secretária.