Roberto Duarte apresenta PL que prevê porte de armas para atiradores desportivos no AC

Assim, uma inovação na Lei para possibilitar que uma arma portátil possa ser portada pelos atiradores desportivos, municiada, alimentada e carregada seria fundamental, pois os atletas do tiro esportivo vêm sendo vítimas de perseguição criminal por conta de divergências interpretativas da legislação, situação esta que, aliada a ideologias que pregam o completo banimento das armas de fogo, acaba por criminalizar a prática do esporte.

Segundo o texto, é necessário o atirador desportivo possuir o seu porte de armas, pois inova a regulamentação da Lei n.10.826/2003, que instituiu o Estatuto do Desarmamento, em seu art. 6: É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei.

O deputado estadual, Roberto Duarte (MDB), protocolou na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) um Projeto de Lei (PL) que reconhece a necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto no Acre.

