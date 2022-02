Saiba como foi o reencontro de Brunna e Ludmilla após o BBB22

Quinta eliminada do BBB22, Brunna Gonçalves vai reencontrar com a esposa, a cantora Ludmilla, após cerca de um mês confinada no reality show da Globo. A dançarina vai participar do quadro O Domingão tá Vendo, do programa Domingão com Huck, neste domingo (27/2).

Além de reencontrar com a esposa, Brunna vai falar sobre sua trajetória no reality. A dançarina é considerada a “planta” da edição, e até chegou a afirmar, logo que saiu do programa, que deveria ter agido de forma diferente.

Ludmilla, inclusive, deixou claro em suas redes sociais que está ansiosa para reencontrar com a amada. A cantora publicou um vídeo quente com sua mulher, logo que ela foi eliminada do reality show.

“Bru, você não soube jogar o game do BBB, mas sabe muito do jogo da vida! Não faz intriga, não destratou ninguém e não passou por cima do seu coração e dos seus valores. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque você é do bem, humana e gigante”, começou.

“Contando os segundos para te agarrar de novo! Bem-vinda de volta meu amor”, seguiu.